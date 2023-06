Azul: a série sem medo de assumir as “causas” do ambiente e da inclusão

Realizada por Pedro Varela, aborda um futuro com os oceanos em colapso. Vai estrear-se em 2024 na Opto e apresenta-se como a primeira série nacional protagonizada por uma actriz com trissomia 21.

Vila Franca do Campo, Açores. O dia discorre negro. As embarcações estão paradas no porto, sob o olhar atento dos pescadores que estão em terra abrigados da chuva. Em frente, o mar vasto e cinzento, comprimido pelas nuvens que turvam a visão do ilhéu da vila, um dos postais turísticos do arquipélago.