Sp. Braga-FC Porto: a consolação dos ex-candidatos

Não será muito justo olhar para a Taça de Portugal como um prémio de consolação. É uma competição histórica e com um sabor especial, sobretudo para quem não está habituado a ganhar – será sempre a maior conquista de sempre para equipas como o Estrela da Amadora, o Leixões ou o Desportivo das Aves. Mas, para quem começa cada época com ambição de ganhar e para quem passa a época toda a lutar por um objectivo maior que não alcançou, nunca deixará de ser uma consolação. Em diferentes níveis, é assim que se apresentam neste domingo, no Jamor, FC Porto e Sp. Braga (17h15, RTP1). Depois de uma época inteira a tentarem chegar ao primeiro lugar sem o conseguirem, esta é a oportunidade de ambos se redimirem com mais um título para o museu.

