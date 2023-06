Benfica conquista 10.º título seguido no hóquei em patins feminino

“Encarnadas” deram a volta à final do play-off do campeonato e impuseram-se ao Turquel no terceiro jogo.

O Benfica acentuou neste domingo a hegemonia que detém no hóquei em patins feminino nacional, ao sagrar-se campeão pela 10.ª vez consecutiva. No terceiro e derradeiro encontro da final, as "encarnadas" venceram o Turquel por 4-1 e revalidaram o título.

O Turquel tinha começado a eliminatória em vantagem, depois de um primeiro triunfo, em casa, no desempate por penáltis (2-1), após um empate no tempo regulamentar (3-3).

No sábado, o Benfica igualou ao final com um triunfo expressivo, por 7-1, já no pavilhão da Luz e foi novamente em casa que resolveu a questão, na manhã deste domingo.

O Turquel até se adiantou no marcador, com um golo de Rita Lopes (8'), mas as "águias" deram a volta no segundo tempo, com um hat-trick de Maria Sofia Silva (31, 34 e 50') ao qual se juntou mais um golo de Marlene Sousa (38').

Com esta conquista, o Benfica passa a somar 10 títulos de campeão nacional, o dobro dos segundos clubes mais titulados, o CD Nortecoope e a Fundação Nortecoope. Antes desta série de triunfos das "águias", tinha sido o Turquel a última equipa a ganhar o campeonato, em 2011-12.