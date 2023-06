Paris Saint-Germain anuncia saída de Sergio Ramos

O Paris Saint-Germain anunciou, na noite, de sexta-feira, a saída do clube do internacional espanhol Sergio Ramos, de 37 anos, após duas épocas no emblema francês.

"O Paris Saint-Germain saúda calorosamente Sergio Ramos, que está prestes a deixar a capital depois de duas temporadas a defender as cores do clube", lê-se no comunicado do bicampeão francês.

Campeão do mundo e duas vezes campeão da Europa pela selecção espanhola, quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões, com a camisola do Real Madrid, juntou ao seu historial dois títulos de campeão em França (2021-22 e 2022-23).

"Gostaríamos de expressar toda a nossa imensa gratidão a Sergio Ramos pelos dois anos que passou connosco", disse o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, citado no mesmo comunicado.

Nas duas temporadas com a camisola dos parisienses, Ramos alinhou em 57 partidas, despedindo-se hoje do Parque dos Príncipes, na recepção ao Clermont, para a 38.ª e última jornada da Ligue 1.