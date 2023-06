Futsal: Benfica vence Sp. Braga e iguala meia-final da Liga

Encontro decisivo, que dará acesso à final do campeonato, será disputado novamente no Minho, na segunda-feira.

O Benfica empatou as meias-finais do play-off do campeonato nacional de futsal, ao vencer o Sp. Braga por 1-4, no segundo encontro da eliminatória, disputado no Pavilhão Desportivo Universitário de Gualtar.

Bruno Cintra e Jacaré colocaram as “águias” desde cedo na frente do marcador e o domínio dos lisboetas acentuou-se com os golos de Bruno Coelho e Diego Nunes.

O melhor que o Sp. Braga conseguiu foi um golo de consolação, por Fábio Cecílio, já nos instantes finais.

O encontro decisivo, que determinará qual das equipas se juntará ao Sporting na final do campeonato, disputa-se na segunda-feira, novamente em Braga.