Celtic e Jota conquistam Taça da Escócia

O Celtic do português Jota conquistou, este sábado, a 38.ª Taça da Escócia da história do clube - recordista, com mais quatro do que o rival Rangers -, após triunfo sobre o Inverness, por 3-1, na final de Hampden Park, em Glasgow.

O japonês Kyogo Furuhashi (38'), o israelita Liel Abada (65') e Jota (90+1') foram os autores dos golos dos católicos, com Jota a participar ainda activamente no segundo golo.

O Inverness, sexto classificado do segundo escalão do futebol escocês, mesmo sem os mesmos argumentos do Celtic, reduziu aos 84 minutos por Daniel Mackay... No primeiro lance de perigo construído pela equipa de Billy Dodds.

O Celtic vingou ainda a eliminação sofrida nas meias-finais da edição de 2014/15, a única conquistada pelo Inverness, frente ao Falkirk.