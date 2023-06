Rafael Leão renova com o AC Milan até 2028

É oficial. Rafael Leão renovou contrato com o AC Milan. O internacional português, que chegou ao clube no Verão de 2019, passa a estar vinculado aos "rossoneri" até 30 de Junho de 2028. Segundo escreve a Gazzetta delo Sport, Leão terá uma cláusula de rescisão de 175 milhões de euros e ficará com um salário anual a rondar os sete milhões.

"Vou de férias com a cabeça descansada. Renovei e estou feliz, era o que eu queria há muito tempo. Espero alcançar grandes coisas no futuro e, na próxima época, queremos ganhar coisas", reforçou Rafael Leão, que já marcou 41 golos e fez 29 assistências em 162 jogos pelo AC Milan, ele que foi eleito o melhor jogador da Série A na época passada em que o AC Milan conquistou o "scudetto".