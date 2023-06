SIS: as pessoas estão fartas da novela, mas não são estúpidas

António Costa demorou menos de 24 horas a responder às perguntas do PSD sobre o computador do ex-adjunto do ministro João Galamba

O país está cansado de verdades ditas pela metade. De narrativas em que as peças não encaixam. De truques de palavras para esconder a óbvia inaptidão. Há quase mês e meio que se arrasta a novela do SIS-computador do ex-adjunto do ministro João Galamba e o Governo pouco aprendeu ao longo desse tempo.