O único panda albino conhecido no mundo voltou a aparecer — e há imagens

Um panda sem manchas pretas e com olhos vermelhos. Aquele que se acredita ser o único panda albino do mundo voltou a ser visto na Reserva Natural Nacional de Wolong, na província de Sichuan, no Sudoeste chinês. O espécime já tinha sido avistado em 2019 e no sábado, 27 de Maio, voltou a aparecer. Desta vez, porém, há fotografias com melhor qualidade.

Terá entre cinco e seis anos e, segundo a emissora estatal CCTV, que divulgou as imagens do panda, não aparenta ter problemas de saúde que afectem os seus comportamentos. O animal foi avistado numa zona de vegetação a mais de dois mil metros de altitude.

Após o primeiro aparecimento do urso, captado por câmaras de infravermelhos, a reserva natural, disse a CCTV, destacou uma equipa especial para monitorizar o seu comportamento.

The world's only known albino panda bear was captured on video.

O panda albino já foi avistado na companhia de uma fêmea e uma cria, que se acredita serem a mãe e o irmão. A explicação para esta hipótese foi a análise do comportamento da fêmea perante a presença do panda branco junto do mais pequeno.

Wei Rongping, engenheiro do Centro Chinês de Conservação e Investigação de Pandas Gigantes, disse ao The Straits Times, que as fêmeas com crias “podem ser muito agressivas quando um panda adulto se aproxima”. No entanto, quando o panda branco chegou perto, a fêmea manteve-se calma e não reagiu.