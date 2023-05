A pensar fazer um gap year? Há uma bolsa de 6500 euros à tua espera

As candidaturas decorrem até de 9 de Julho e destinam-se a jovens entre os 18 e 27 anos. As bolsas podem ir até aos 6500 euros e a viagem até aos dez meses.

Se tens entre 18 e 27 anos e estás a pensar fazer um gap year pelo mundo, há um concurso ideal para ti. A 9.ª edição da Lobo Scholarship, promovida pela Gap Year Portugal, quer dar-te a oportunidade de viajares para onde quiseres (sem que os custos te façam perder o sono) e, por isso, tem duas bolsas para oferecer.

Se quiseres ir sozinho, o valor são 5000 euros e para duas pessoas, 6500 euros. No entanto, há uma condição: o concurso destina-se apenas a jovens portugueses que tenham concluído o ensino secundário ou superior no ano lectivo 2022/2023. As candidaturas estão abertas até 9 de Julho.

No regulamento, a organização explica que o teu gap year pode durar entre seis ou dez meses, mas começa ainda este ano. Para te candidatares, terás de enviar um CV, comprovativo da data de nascimento e habilitações e um “plano de gap year detalhado” onde deves incluir o motivo que te levou a concorrer, os países e percursos que gostarias de visitar, as deslocações que planeias fazer e as despesas da tua viagem.

“No início do gap year será entregue à(s) pessoa(s) vencedora(s) um valor de 750 euros para Fundo de Maneio”, lê-se no documento, que acrescenta que o restante prémio será transferido mensalmente para a conta das mesmas.

Para te candidatares basta preencheres o formulário aqui.