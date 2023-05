Governador de Belgorod sugere anexar Kharkiv para resolver conflitos na fronteira

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sugeriu esta segunda-feira a integração de Kharkiv na região fronteiriça russa, como solução para a segurança do território que tem sido alvo de ataques.

Questionado sobre as ofensivas na região russa ao longo da última semana, Gladkov fez uma proposta: "Incluir Kharkiv na região de Belgorod.”

“Essa é a melhor maneira de resolver o problema dos bombardeamentos em Belgorod", defendeu, em entrevista ao canal russo Rossiya-24, citado pela agência TASS.

Mais tarde, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que as declarações do governador foram feitas no contexto da "operação militar especial" da Rússia na Ucrânia e que não podia comentá-las "de forma nenhuma".

No passado fim-de-semana, Belgorod foi alvo de novos ataques reivindicados pelo Corpo de Voluntários Russos e pela Legião Rússia Livre (milícias da oposição ao Kremlin) que afirmam ter conseguido avançar 42 quilómetros em território russo e ter tomado o controlo de várias localidades durante algumas horas.

O Kremlin tem acusado as Forças Armadas da Ucrânia de estarem envolvidas nesta ofensiva, mas Kiev nega qualquer ligação às operações transfronteiriças.

As forças russas chegaram a afirmar ter derrotado estes grupos e o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, anunciou que foram mortos “mais de 70 nacionalistas ucranianos”. Os números apresentados por Moscovo na última terça-feira foram entretanto desmentidos por líderes das duas milícias, que falam em apenas duas mortes.