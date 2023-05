Santa Maria recebe a 10 de Junho a 3.ª edição do SMAT

Organizado pela secção de trail running da Casa do Povo de São Pedro, a competição na ilha açoriana contará com provas em três distâncias: 55, 36 e 18 quilómetros.

Cerca de 200 atletas, de 13 nacionalidades, vão percorrer no próximo dia 10 de Junho trilhos, caminhos agrícolas e linhas de água do concelho de Vila do Porto, na Ilha de Santa Maria, nos Açores, na 3.ª edição do Santa Maria Trail (SMAT). Organizada pela secção de trail running da Casa do Povo de São Pedro, a competição contará com provas em três distâncias: Trail Ultra (55 km), Trail Longo (36 km) e Trail Curto (18 km).

Quase dois anos depois de se realizar a primeira edição, que contou com a presença de cerca de 90 atletas, o SMAT começa a marcar a sua posição no mapa do trail em Portugal e, este ano, pela segunda vez que o evento terá lugar em Junho.

Em declarações ao PÚBLICO, Carlos Borges, presidente da Casa do Povo de São Pedro, explica que a “ideia de organizar o SMAT surgiu em Dezembro de 2020 após uma reunião da secção de trail running da Casa do Povo de São Pedro”. “Nós já tínhamos organizado diversas provas locais e pareceu-nos o passo certo a dar”, explica.

Assim, depois de em 2021 a prova obter a certificação junto da Associação de trail running de Portugal (ATRP) e, em Agosto de 2021, ter sido realizada a primeira edição com cerca de 90 atletas, em 2022 “para fugir ao pico de turismo que acontece em Santa Maria no mês de Agosto”, a data da segunda edição foi alterada “para o início de Junho”.

Este ano, contando com a Sport Zone como parceiro, o SMAT apresentará “percursos exigentes, em especial devido à altimetria dos mesmos, mas de uma beleza excepcional. O SMAT 55, por exemplo, irá percorrer as quatro baias mais emblemáticas da ilha de Santa Maria”.

Por esse motivo, contando ainda atingir os 200 inscritos - o prazo de inscrição termina a 2 de Junho -, Carlos Borges diz esperar que a 10 de Junho, o SMAT 2023 se torne “na edição ano mais competitiva de sempre”.