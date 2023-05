Mauricio Pochettino é o novo treinador do Chelsea

O argentino Maurício Pochettino está de regresso a Inglaterra como treinador de futebol do Chelsea, depois de ter assinado um contrato de duas épocas, com mais uma de opção.

"O Chelsea Football Club tem a satisfação de confirmar que Maurício Pochettino vai ser treinador da equipa masculina a partir do início da época 2023-24. O argentino iniciará funções a 1 de Julho, com um contrato de dois anos, e mais um de opção", referem os londrinos na sua página oficial.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Pochettino, de 51 anos, estava sem clube desde Junho de 2022, depois de ter estado duas épocas à frente do Paris Saint-Germain, com o qual venceu uma Liga francesa, uma Taça de França e uma Supertaça, mas com o clube a falhar novamente na Champions.

Antes, o argentino esteve quase seis épocas à frente do Tottenham, do qual foi despedido em Novembro de 2019, estando mais de um ano parado, antes de entrar no PSG em Janeiro de 2021, sensivelmente a meio da temporada.

"A experiência, os padrões de excelência, as qualidades de liderança e o carácter de Mauricio servirão bem ao Chelsea Football Club à medida que avançamos. É um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível", referem os londrinos.

Em Inglaterra, Pochettino terá nos "blues" a sua terceira experiência, depois de ter igualmente treinado o Southampton, em 2012-13 e 2013-14.

A próxima época será desafiante para o clube londrino, depois de nesta ter tido a pior classificação dos últimos anos, ao terminar em 12.º, após constantes mudanças de treinador e já depois da mudança de proprietário, ainda em Maio de 2022.