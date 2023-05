Sete anos depois de tocar no topo, chegou a queda do Leicester

Na história da era Premier League, apenas uma equipa tinha sido relegada após ser campeã: o Blackburn Rovers. Desde este domingo, há mais um clube que passa a deter este indesejado registo. Sete anos depois de escrever um dos feitos mais surpreendentes da história do desporto, o Leicester até venceu na última jornada da Liga inglesa, mas um golo do maliano Abdoulaye Doucouré garantiu ao Everton três pontos fatais para os “foxes”. Para além do Leicester, também o Leeds e o Southampton vão ter de competir na próxima temporada no Championship.

Uma vitória nas últimas 15 jornadas não augurava nada de bom para a equipa de Ricardo Pereira e, apesar de na última ronda ter conquistado os três pontos que precisava para manter a esperança, o Leicester terá mesmo de deixar a elite do futebol inglês.

Campeões em 2015-16, os “foxes” precisavam de derrotar neste domingo o West Ham – o que conseguiram, por 2-1 –, mas também que o Everton não vencesse em Goodison Park o Bournemouth. Porém, um golo do maliano na segunda parte garantiu à equipa de Liverpool o triunfo e a manutenção.

Nas 29 edições da Premier League, que surgiu neste formato apenas em 1992/93, apenas o Blackburn Rovers tinha sido despromovido depois de ser campeão.

Para além do Leicester e do Southampton, que entrou para a última jornada já despromovido, o terceiro clube a cair no Championship foi o Leeds, que também precisava de ganhar, mas acabou goleado em casa pelo Tottenham (1-4).

Apesar do triunfo, a despedida da época 2022/23 da Premier League também foi amarga para os “spurs”. Os londrinos precisavam que o Aston Villa perdesse pontos para irem às provas europeias, mas a formação de Birmingham derrotou o Brighton, por 2-1, e assegurou a qualificação para a Liga Conferência.

Em jogo em que nada de relevante em termos classificativos havia por decidir, o Arsenal goleou em Londres o Wolverhampton, por 5-0 – Fábio Vieira entrou aos 75’ nos “gunners”; José Sá, Nelson Semedo e Matheus Nunes foram titulares nos “wolves”, com Rúben Neves e Toti Gomes a entraram na segunda parte.

Já a pensar nas finais da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões, o Manchester City perdeu em Brentford (1-0), enquanto o United, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, derrotou em Old Trafford o Fulham de Marco Silva – Palhinha foi titular. No desafio com mais golos, Diogo Jota bisou no empate do Liverpool (4-4) em Southampton.