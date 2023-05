Guarda-redes do PSG em estado grave após queda de cavalo

O guarda-redes internacional espanhol Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, sofreu na manhã deste domingo um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda de cavalo e encontra-se internado num hospital de Sevilha em estado grave. O incidente aconteceu durante as festas da romaria de El Rocio, uma pequena aldeia na Andaluzia, um dia depois de o jogador festejar a conquista do título francês.

O estado de Sergio Rico é grave e o guarda-redes está entubado. Segundo informações prestadas à imprensa espanhola pelo hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, o internacional espanhol sofreu um traumatismo craniano ao cair do cavalo e terá ainda levado um coice do cavalo no pescoço.

Sergio Rico, de 29 anos, esteve no banco de suplentes do Paris Saint-Germain na noite de sábado no Stade de la Meinau, em Estrasburgo, palco onde Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha foram titulares no empate dos parisienses (1-1) que lhes assegurou o 11.º título de campeão francês.

Após o final da partida, o guarda-redes espanhol, natural de Sevilha, viajou para a Andaluzia com o objectivo de participar nas tradicionais festas de El Rocio, uma pequena aldeia a cerca de 80 quilómetros de Sevilha.

Já na pequena povoação, Sergio Rico terá sofrido a queda do cavalo ao percorrer um trajecto conhecido como “caminho de Moguer”, sendo depois evacuado de emergência de helicóptero para o hospital sevilhano.

Desde que no início da semana arrancaram as festas religiosas de El Rocio, que habitualmente atraem a esta localidade da Andaluzia mais de um milhão de visitantes, segundo as autoridades já necessitaram de tratamento médico ou hospitalar quase um milhar de pessoas.

Formado no Sevilha, clube que representou entre 2006/07 e 2017/18, Sergio Rico teve a primeira experiência fora de Espanha na temporada de 2018/19, quando foi emprestado pelo clube sevilhano ao Fulham.

As boas exibições de Rico no Sevilha e no clube inglês valeram-lhe uma transferência no Verão de 2020 para o campeão francês, tendo a equipa de Paris aceitado pagar seis milhões de euros pelo guarda-redes.

No PSG, o espanhol tem sido a segunda opção para a baliza dos parisienses, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma, tendo sido emprestado na época passada ao Maiorca.