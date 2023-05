Mixed feelings

Para o Supremo norte-americano, a obra de Warhol estava a ser utilizada como um substituto da obra de Goldsmith, competindo comercialmente com esta, pelo que não era protegida pelo fair use.

A decisão do Supremo Tribunal norte-americano no caso Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. vs. Goldsmith, do passado dia 18 de Maio, foi surpreendente.