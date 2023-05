Famalicão conquista pela primeira vez o título de campeão de juniores

O Famalicão conquistou neste sábado, pela primeira vez, o título de campeão nacional de futebol de juniores, ao golear por 5-1 na recepção ao Benfica, na 14.ª e última jornada da segunda fase.

Dudu (11 minutos), Gustavo Barros (15' e 48'), Malheiros (90') e Leo (90'+5') marcaram os golos dos minhotos, enquanto José Sampaio (19') fez o golo de "honra" dos lisboetas, que tinham vencido a prova na época passada.

A formação de Vila Nova de Famalicão terminou a fase de apuramento do campeão com 28 pontos, à frente do FC Porto, segundo, com 27, e do Sporting, terceiro, com 25, que nesta última ronda bateram Estoril e Alverca, respectivamente.

Este foi o primeiro título de campeão de juniores alcançado pelo Famalicão, num historial que é liderado pelo Benfica, com 25 troféus.