Benfica é o quinto clube com mais campeonatos a nível europeu

O número 38 aproxima o Benfica das quatro dezenas de títulos nacionais e coloca os “encarnados” num lugar de destaque adicional a nível europeu. Na jurisdição da UEFA, só quatro clubes se sagraram campeões mais vezes do que as “águias”, mas a verdade é que qualquer um deles será muito difícil de alcançar.

Esta hierarquia é liderada pelo “modesto” - para os padrões do futebol de elite europeu, claro está - Linfield, crónico campeão da Irlanda do Norte, território no qual se impôs já por 56 vezes, 14 das quais no presente século.

E é pelo norte do continente que continuamos para completar o pódio, concretamente na Liga escocesa, na qual a grandeza e rivalidade histórica entre Rangers e Celtic transformam tudo o resto em paisagem. O Celtic chegou, já nesta época, ao 53.º título (e fez uma recuperação tremenda na última década), mas ainda fica a dois dos 55 do Rangers. De resto, é preciso recuar a 1984-85 para encontrar um campeão fora desta lógica, o Aberdeen.

Números desta grandeza têm também de ser lidos à luz do contexto e da competitividade interna. Nem a Irlanda do Norte, nem a Escócia, convenhamos, entram no lote dos campeonatos mais interessantes da Europa, podendo dizer-se o mesmo em relação à Grécia, onde o Olympiacos é rei e senhor, com 47 campeonatos conquistados, bem mais do dobro do perseguidor directo, o Panathinaikos (20).

Depois deste quarteto, surge o Benfica, campeão em 38 ocasiões numa Liga que, actualmente, é encarada como a sexta ou sétima mais competitiva da UEFA (atrás de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França e Países Baixos, concorrente com o qual Portugal tem trocado regularmente de posição).

Com mais oito campeonatos do que o FC Porto e mais 19 do que o Sporting, o Benfica está ligeiramente à frente do Ajax (36) e da Juventus (36), e um pouco mais afastado do Real Madrid (35) e Bayern Munique (32). A uma distância já demasiado vincada estão o Manchester United, com 20 títulos em Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, que está próximo do 11.º título em França, mas oficialmente ainda está empatado a 10 com Marselha e Saint-Étienne.