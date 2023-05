Sábado há campeão, no Marquês ou nos Aliados

Deste sábado não passa. Benfica ou FC Porto, um deles fará a festa de campeão nacional de futebol. Os portistas mantiveram a incerteza quanto ao desfecho final até à última jornada do campeonato mas amanhã, ou na Luz ou no Dragão, o troféu será levantado.

As contas já se sabem. Uma vitória do Benfica sobre o Santa Clara, último da tabela e já despromovido ao segundo escalão, arruma as contas do título para os benfiquistas. Mas o empate também bastará, desde que o FC Porto não marque 11 golos sem sofrer nenhum na recepção ao Vitória (embora esta marca esteja dependente do número de golos marcados/sofridos pelas "águias" na Luz. Já o FC Porto está obrigado a vencer o Vitória e terá de esperar por uma derrota dos "encarnados" para conseguir revalidar o título.

Quanto ao resto, já está tudo decidido na Liga portuguesa, com os restantes emblemas a disputarem a última ronda da prova apenas para tentar a melhor classificação possível. Aqui encontra os horários dos jogos da I Liga e aqui os da II.

Por decidir está o vencedor da Taça de Portugal feminina de futebol, cuja final será sábado, no Estádio Nacional, e coloca frente a frente Famalicão e Sporting de Braga.

Lá fora, o fim-de-semana também vai dar a conhecer o novo campeão alemão. À entrada da última jornada, o Borussia Dortmund tem dois pontos de vantagem sobre o Bayern Munique que recebe em casa o Mainz, no sábado. Já os actuais campeões germânicos jogam no terreno do Colónia.

Em França, o PSG pode fazer a festa no domingo, apesar de ser virtual campeão. Com seis pontos em disputa e com seis pontos de vantagem sobre o Lens, os parisienses têm também 16 golos de vantagem sobre os seus adversários (primeiro critério de desempate). Por isso, ao PSG basta somar um ponto para resolver definitivamente a questão.

No futebol destaque ainda para a final da Liga Europa. Quarta-feira, Sevilha e Roma defrontam-se, com a curiosidade de os romanos terem José Mourinho como treinador. O português vai disputar a sua sexta final europeia não tendo perdido nenhuma.

À margem do futebol, destaque para o fim da Volta a Itália em bicicleta, onde João Almeida está entre os três primeiros. Embora ainda a sonhar com a vitória, o português, se conseguir chegar a Roma nesta posição alcançará a sua melhor classificação na prova, melhorando o seu quarto lugar de 2020.

No ténis o domingo marca o início do quadro principal de Roland Garros, o segundo torneio do Grand Slam. A prova contará com a presença de Nuno Borges, o melhor tenista português da actualidade.

Na Fórmula 1, o Mónaco recebe, domingo, a sétima prova do Mundial enquanto a partir de quinta-feira a Sardenha é o palco da sexta prova do Mundial (WRC).

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

Os primeiros 100 anos de vida de Le Mans.​

A entrevista a Patrick Morais de Carvalho, presidente do Belenenses.

Quem é Carlos Borges, o português que é a revelação da equipa de formação do Manchester City.

O episódio de racismo que envolveu Vinícius Jr. E que gerou uma enorme revolta em Espanha.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.

O Jogos com História relembra-nos a primeira final europeia de José Mourinho.