FC Porto-Celtic, 2003: a primeira final de Mourinho

Na quinta-feira, com apenas um remate em toda a partida e a paupérrima percentagem de 67% de passes certos, a Roma garantiu um empate a zero que a coloca na final da Liga Europa. “Tão maravilhosamente Mourinho”, comentou Gary Lineker no Twitter, ilustrando com as estatísticas da partida. Defensivo? Pragmático? Astuto? Genial? A José já lhe chamaram tudo. O que ninguém nega é que carrega consigo os genes do sucesso. Esta será a segunda final europeia consecutiva da Roma, depois da vitória na Liga Conferência em 2022. E a sexta de José Mourinho, que ganhou todas as outras cinco. Uma história que começa em Sevilha, no ano de 2003.

