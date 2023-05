Carlos Borges é português, goleador e estrela da formação do Manchester City

O jovem extremo esteve em evidência na temporada dos sub-21 do Manchester City. Nas redes sociais, os adeptos pedem uma oportunidade profissional o jogador.

Um jovem avançado português, de novo em Manchester, depois de jogar pelo Sporting, mas desta vez a vestir de azul. Carlos Borges, extremo português de 19 anos, que representa o Manchester City, é um nome a ter em conta para o presente. Depois de uma época recheada de golos e assistências, que culminou com a conquista do tricampeonato da Premier League 2, a Liga inglesa de sub-21, o jovem português foi esta terça-feira distinguido como o melhor jogador da prova.

Natural de Sintra, o internacional sub-19 por Portugal começou por jogar no Sporting, mas o talento rapidamente atraiu os dirigentes do Manchester City, que asseguraram a integração do então menino de 10 anos nas camadas jovens para a época 2015/16.

Esta temporada, a oitava em Inglaterra, o avançado esquerdino contribuiu para o tricampeonato de sub-21 com 21 golos e 10 assistências em 24 partidas disputadas, coroando-se como melhor marcador da Liga. Além disso, Carlos Borges participou na campanha europeia dos jovens "cityzens", que ficaram pelos oitavos-de-final da Youth League, assinando quatro golos e cinco assistências em seis jogos.

Descrito pelo Manchester City como um extremo dotado de uma "velocidade eléctrica" e "olho para o golo", o crescimento de Carlos Borges não passa despercebido nas redes sociais. Com o campeonato sénior conquistado, os adeptos pedem uma oportunidade na equipa principal para o avançado, ao lado de Rúben Dias e Bernardo Silva, a fim de segurar o jovem talento, que tem contrato até Junho de 2024.

Depois de distinguido como jogador da época da Premier League 2, o português, em declarações ao site do clube, salientou o "elevado" nível de qualidade no campeonato e a "brilhante" temporada da equipa.

​"Daqui a 10 anos espero ser um jogador profissional na Premier League, vencendo troféus como a Liga dos Campeões", afirmou Carlos Borges, que também pelo Manchester City foi bicampeão e o melhor jogador da Liga de sub-18.

A prolífera temporada 2022/23, abrilhantada com quatro hat-tricks, permitiu ao extremo português arrecadar o prémio de jogador do ano da equipa elite da formação do Manchester City (Elite Development Squad). Na distinção atribuída pela Premier League, o avançado superou a concorrência de outros sete jogadores, entre os quais dois colegas de equipa: o norueguês Oscar Bobb e o escocês Adedire Mebude.

A Premier League escolheu como principal momento da época os quatro golos apontados por Carlos Borges na visita aos rivais do Manchester United, em Novembro, num encontro que terminou 6-1, e no qual o jovem português replicou um festejo de Cristiano Ronaldo.

A conquista de três campeonatos de sub-21 consecutivos foi selada em Abril, um feito inédito na prova, e que permitiu aos "cityzens" igualarem o número de títulos dos rivais de Manchester (3). Por sua vez, o Chelsea (2), o Everton (2) e o Arsenal (1) também já conquistaram a Premier League 2, que se disputa há 11 temporadas e conta com duas divisões.