Sporting derrota FC Porto e junta-se a Benfica na final da Liga

O Sporting juntou-se nesta sexta-feira ao Benfica na final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer em casa o FC Porto, por 94-66, no terceiro encontro das meias-finais.

Depois de vencerem os dois jogos no Dragão Arena, os "leões" confirmaram no seu pavilhão a qualificação para a final, num encontro em que ao intervalo venciam por 44-29.

Na final, o Sporting, nove vezes campeão, vai jogar com o Benfica, detentor do troféu e recordista de títulos, com 28 troféus.