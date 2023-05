Três maiores grupos privados de saúde avançam com candidaturas para receber grávidas vindas do SNS

As obras de requalificação do Hospital de Santa Maria vão custar seis milhões de euros e incluem a remodelação de toda a neonatologia. Durarão pelo menos sete meses.

As obras de requalificação do departamento de ginecologia/obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vão custar 6 milhões de euros. Iniciam-se em Agosto e deverão estar concluídas em Março do próximo ano. Durante esse período, o bloco de partos do Santa Maria encerra e a resposta é concentrada no Hospital São Francisco Xavier. Para colmatar a resposta, o Ministério da Saúde abriu uma convenção, com a duração de quatro meses, ao sector privado. Os três maiores grupos afirmam que estão disponíveis e dois já submeteram a candidatura. Outro afirma que vai fazê-lo em breve.