António Rodrigues: “A comissão de inquérito apenas serviria para desacreditar ainda mais o SIS”

O antigo membro do conselho de fiscalização do SIS e antigo deputado do PSD diz que o Governo ameaça a “credibilidade dos serviços de informações” por não esclarecer o caso Galamba/SIS.

Foi deputado do PSD e depois membro do conselho de fiscalização do SIS [Serviço de Informações de Segurança] eleito pela Assembleia da República. Em entrevista ao Interesse Público, o agora líder do PSD-Sintra é contra a existência de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao SIS, mas defende que há que "apurar responsabilidades" para a intervenção do SIS no caso do ex-adjunto do Ministério das Infra-Estruturas.