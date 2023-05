Os sermões da irmã gorda

A irmã gorda quando encontrava as outras freiras e as meninas, quando acreditava ter um grupo de ouvintes, erguia os braços e falava possuída da verve de quem acede ao absoluto como quem respira. As meninas não percebiam nada e a Sãozinha, porque se distraía, escutava apenas uma espécie de rumor que, mais tarde, haveria de surgir na sua consciência, não do modo como fora pronunciado pela irmã gorda, mas como um novelo de palavras incompreensíveis.

