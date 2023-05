Lula põe em risco protecção ambiental em nome de apoio no Congresso

Várias mudanças na estrutura orgânica do Governo vão enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente e esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas, contrariando várias promessas de Lula.

O Governo brasileiro está prestes a sofrer várias alterações à sua estrutura que vão enfraquecer os esforços de protecção ambiental e de combate à desflorestação ilegal, avisam várias organizações ecologistas. As mudanças que devem ser aprovadas pelo Congresso até ao fim do mês são produto das negociações entre o Governo de Lula da Silva e as bancadas do “centrão”.