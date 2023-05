Rostos da aldeia. Nuno Gonzalez, o produtor de vinhos de Provesende

Neste episódio do podcast Rostos da Aldeia vamos até à aldeia vinhateira de Provesende, no concelho de Sabrosa, conhecer Nuno Gonzalez, o dono da Quinta da Fonte do Milho. Esta quinta estava na posse da família de Nuno há décadas, mas nem os avós, nem os pais chegaram a lá viver. Foi quando teve de optar entre vender a propriedade ou assumi-la como o seu trabalho principal que Nuno - um apaixonado por automóveis, formado em gestão - largou a cidade de Vila Real, onde nasceu e cresceu, para se mudar de armas e bagagens para a aldeia. Não sabia nada de vinha vem de vinho, mas dispôs-se a aprender. E o negócio não tem parado de crescer.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.