Profissionais da cultura apelam a reforço do programa de apoio a projectos da DGArtes

A associação Plateia valoriza o facto de a dotação dos apoios pontuais ser agora maior do que no ano anterior, mas diz ser “necessário e possível ir mais longe”, falando em verbas ainda “exíguas”.

A Plateia — Associação de Profissionais das Artes Cénicas está a apelar a um aumento da verba destinada ao Programa de Apoio a Projectos de 2022 da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), que visa financiar projectos a serem executados entre este ano e o próximo, e cujas candidaturas fecharam em Fevereiro. Num comunicado enviado à comunicação social esta quinta-feira, a associação representativa do sector cultural justifica a sua reivindicação com “a previsão de uma grande quantidade de projectos candidatos com grande interesse”, bem como com “a necessidade de se concretizarem mais projectos artísticos no país, no caminho do cumprimento dos direitos culturais da população”.