Jeep traz Grand Cherokee mais equipado e apenas plug-in

A Jeep reviu o seu topo de gama Grand Cherokee de ponta a ponta, revelando estar pronta a fazer frente às propostas europeias do segmento premium. Mais ainda em Portugal, onde a opção foi por ter à venda apenas a versão mais equipada, Summit Reserve, que aposta na “tecnologia e refinamento”, com jantes de 21" polidas, bancos em pele Palermo, elementos em madeira de nogueira, o sistema Mcintosh Sound de 19 altifalantes e até um ecrã de 10" destinado ao passageiro da frente.

Além disso, no mercado nacional, o Grand Cherokee apenas será comercializado com a mecânica 4xe, que recorre a um sistema híbrido de ligar à corrente. Ou seja, ao motor 2.0 litros sobrealimentado de quatro cilindros juntam-se dois motores eléctricos de alta tensão para uma potência combinada de 380cv e binário máximo de 637 Nm, credenciais que lhe permitem reclamar um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos (mais impressionante quando se tem em conta que pesa quase 2,5 toneladas), atingindo uma velocidade máxima de 210 km/h.

Há três diferentes tipos de condução — Híbrido, que usa ambas as fontes de energia, fazendo a gestão conforme a condução e o traçado; Eléctrico, que privilegia a mecânica livre de emissões e que permite percorrer até 51 quilómetros em ambiente urbano; ou e-Save, para poupar bateria e ter electricidade para percorrer zonas livres de emissões). Com a bateria cheia, os testes WLTP apuraram um consumo médio em circuito misto de 2,6 l/100 km e 60 g/km de CO2. A gestão das duas mecânicas fica a cargo de uma transmissão automática de 8 velocidades TorqueFlite.

Foto Jeep Grand Cherokee DR

Foto Jeep Grand Cherokee DR

Foto Jeep Grand Cherokee DR

No capítulo da conectividade, o sistema Uconnect™ 5 inclui um ecrã de 10,1 polegadas e um painel totalmente digital de 10,25 polegadas com velocidade de operação cinco vezes mais rápida e actualizações over-the-air. Está, também, disponível um ecrã de 10,25 polegadas para o passageiro e um sistema head-up display, que projecta a informação no pára-brisas, de 10,25 polegadas.

No offroad, o Grand Cherokee é servido pelos sistemas Quadra-Trac II e Quadra-Drive II com diferencial traseiro autoblocante electrónico, enquanto a suspensão pneumática Jeep Quadra-Lift, agora com amortecimento electrónico semiactivo, proporciona uma distância livre ao solo de 275mm (e 61cm de passagem a vau). Já o sistema de gestão da tracção Selec-Terrain admite a escolha da configuração ideal para circular em estrada ou fora dela, de forma automática ou consoante o modo seleccionado (Sport, Pedras, Neve, Lama/Areia). E, no Auto, caso as condições da estrada não exijam as quatro rodas motrizes, o sistema desactiva o eixo dianteiro (a tracção às quatro é reactivada quando a necessidade é identificada).

O novo Grand Cherokee traz mais 110 funções avançadas de segurança e protecção, incluindo Active Driving Assist para condução autónoma de nível 2, vista surround de 360 graus e câmaras de visão nocturna.