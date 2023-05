Operação ao joelho afasta Gonçalo Guedes do jogo do título

O futebolista internacional português Gonçalo Guedes, avançado do Benfica, vai ser operado ao joelho esquerdo, devido a uma lesão na cartilagem, anunciou esta quarta-feira o clube lisboeta, líder da I Liga e que pode sagrar-se campeão no sábado.

Na informação clínica publicada no site oficial na Internet, o Benfica indicou que Gonçalo Guedes apresenta uma "lesão da cartilagem no joelho esquerdo" e "necessita de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias", sem especificar a data exacta da intervenção.

Gonçalo Guedes, de 26 anos, lesionou-se no jogo com o Sporting, realizado no Estádio de Alvalade, pouco depois de ter substituído Rafa, mas permaneceu em campo até ao fim da partida.

O avançado foi operado ao joelho esquerdo a 12 de Março devido a um problema no menisco, tendo regressado à competição cerca de um mês mais tarde, jogando 20 minutos na derrota por 1-0 no estádio do Desp. Chaves.

Gonçalo Guedes, que está emprestado pelos ingleses do Wolverhampton, vai falhar o último jogo do Benfica na época 2022-23, com o Santa Clara, no Estádio da Luz, que pode decidir a conquista do 38.º título de campeão nacional. O Benfica precisa de um ponto, caso o FC Porto vença na recepção ao Vitória SC, para suceder aos portistas como campeão.

Desde que regressou à Luz, em Janeiro, o avançado participou em 15 partidas pelas "águias", mas apenas foi titular por cinco vezes, tendo ainda marcado dois golos.