Frederico Silva mais perto do quadro principal de Roland Garros

Pela segunda vez na carreira, Frederico Ferreira Silva vai disputar a ronda de qualificação ao quadro principal do Torneio de Roland Garros. O número dois português no ranking mundial, onde ocupa o 225.º posto, obteve a segunda vitória no qualifying francês, ao derrotar o belga Zizou Bergs (131.º), graças a uma exibição bem mais conseguida em relação à primeira ronda.

“Fiz um jogo melhor, embora tanto eu como o meu adversário tenhamos demorado a adaptarmo-nos às condições de jogo diferentes – estava mais frio e o court mais lento – e levámos mais tempo a encontrar o nosso nível. Felizmente encontrei-o mais rapidamente do que ele e mantive-o durante mais tempo e isso fez a diferença. Acabei por servir bem nas alturas importantes e consegui um bom equilíbrio entre ser agressivo e cometer poucos erros, o que nem sempre é fácil”, afirmou Ferreira Silva, após a vitória com um duplo 6-3.

O tenista das Caldas da Rainha vai decidir a entrada no quadro principal com o também esquerdino Giulio Zeppieri, 129.º no ranking ATP e 12.º na lista de favoritos do qualifying, no encontro que abre a jornada de quinta-feira no court n.º 12 do Estádio Roland Garros. Há três anos, no torneio realizado em Setembro devido à pandemia, Silva também esteve na terceira ronda do qualifying, onde perdeu com o checo Tomas Machac. Nesta quarta-feira, o italiano Zeppieri derrotou, por 6-3, 6-4, o argentino Santiago Rodriguez Taverna (243.º), que antes eliminara João Sousa.

Em Lyon, Francisco Cabral (57.º no ranking de pares) e o brasileiro Rafael Matos (38.º), foram eliminados na ronda inicial. Frente aos franceses Fabian Reboul e Sadio Doumbia, a mesma dupla que os derrotou dias antes, nas meias-finais do Challenger de Bordéus, Cabral e Matos conseguiram, desta vez, levar a decisão para o match tie-break: 6-7 (0/7), 6-4 e 10/8.

A jornada de quarta-feira do ATP 250 de Lyon ficou marcada pela desqualificação de Mikael Ymer, por ter destruído a raqueta na cadeira do árbitro Rogério Santos. O tenista sueco não gostou que o árbitro português não descesse para verificar uma marca, perto da cadeira, e depois de, alguns pontos mais tarde, o adversário, Arthur Fils, concretizar o break, resolveu descarregar a frustração da pior maneira, não deixando outra opção ao supervisor da ATP, Stéphane Crétois, que não fosse a desqualificação.