Os jornais escondidos

Ao sábado, gosto de comprar o FT porque nesse dia a parte F e a parte T do Financial Times são reduzidas ao mínimo dos mínimos, para esbanjar papel cor-de-rosa nos assuntos que os bilionários gostam de deixar para o fim-de-semana: as artes, os livros, os jardins e as maneiras mais rápidas de gastar grandes fortunas em pequenos objectos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt