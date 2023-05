Ligação fluvial Cacilhas/Cais do Sodré com ajuste do horário em dias úteis até 22 de Junho

Os horários das ligações fluviais entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, vão sofrer alterações até 22 de Junho nos dias úteis, segundo a Transtejo/Soflusa.

Num aviso divulgado no site, a empresa explica que o ajuste temporário do horário em dias úteis, que se iniciou na segunda-feira e que se prolongará durante um mês, surge "por motivo de constrangimentos operacionais na ligação fluvial de Cacilhas".

O novo horário está disponível na página da Internet da empresa.

Aos fins-de-semana e feriados mantêm-se os horários actualmente em vigor e a empresa aconselha os passageiros a verificá-los em tempo real no site ou na aplicação TTSL.

A Transtejo é responsável pela ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

As empresas têm uma administração comum. Em 11 de Abril foi anunciada uma nova administração, agora presidida por Alexandra Carvalho, que substituiu no cargo Marina Ferreira.

Marina Ferreira pediu a exoneração em Março, após um relatório do Tribunal de Contas (TdC) que acusava a empresa de "faltar à verdade" e de práticas ilegais e irracionais.