Das borras de Chardonnay às videiras congeladas, as melhores fotos de vinho do ano

O retrato de uma rapariga a descansar depois de ter esvaziado uma cuba após a fermentação das uvas num vinhedo na Borgonha venceu o prémio Wine Photographer of the Year entre as três categorias destinadas ao vinho do concurso Pink Lady Food Photographer of the Year 2023, celebração mundial da arte da fotografia e filme de alimentos.

A fotografia, com assinatura de Thierry Gaudillère, foi a mais votada na categoria Pessoas, tendo ficado na segunda posição uma foto de uma vindima nos EUA e em terceiro um momento de resistência e força nos vinhedos suíços (sem qualquer maquinaria, Úrano e o seu guia estão a arar um terreno muito íngreme)

O vencedor na categoria Lugares foi Oscar Oliveras com a fotografia de um trabalhador a queimar galhos de videira da temporada anterior no vinhedo também na Borgonha. França, mais precisamente a adega Domaine de Belle-Mare, na região do Languedoc, volta a ser o palco do segundo classificado, tendo ficado na terceira posição uma fotografia de uma videira coberta de gelo antes do amanhecer no vinhedo de Chilworth Manor, Inglaterra.

O padrão formado pelas borras de Chardonnay no fundo de um tanque de fermentação de aço inoxidável garantiu a Adrian Chitty a vitória na categoria Produção, que viu premiadas mais duas fotos: um atrelado a devolver ao solo as cascas, caules e sementes da uva deixados para trás após a vinificação; e o momento da remontagem.