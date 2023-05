Entre as "melhores fotografias de comida do mundo", uma sabe a Alentejo

A fotografia mostra um dos vendedores de algodão-doce que o fotógrafo britânico Jon Enoch conheceu e fotografou na periferia oeste de Mumbai, na Índia, enquanto exibiam as suas guloseimas coloridas. O retrato ganhou o prémio geral do Pink Lady Food Photographer of the Year 2023, a principal celebração mundial da arte da fotografia e filme de alimentos.

Os vencedores das 36 categorias foram anunciados pela chef, autora e apresentadora de televisão, Nadiya Hussain em Londres, a 16 de Maio de 2023, tendo concorrido milhares de fotografias provenientes de 65 países.

Entre os diversos vencedores — fotografias que dão a volta ao mundo — encontra-se um momento captado pelo norte-americano David Sawyer na capela do palácio, no Paço do Morgado de Oliveira, a dez quilómetros de Évora, onde António Maçanita faz os vinhos Fita Preta. "A beleza que o edifício transmitia ao início da noite obrigou-me a captar a sua pura serenidade", descreve o autor.

"Pink Lady continua a contar as histórias de alimentos mais importantes do mundo enquanto nos ajustamos novamente a um novo normal. Guerra na Europa, mudança climática, inflação crescente, tudo a ser enfrentado", comentou Phil Turnbull, CEO da APAL, proprietária da Pink Lady. "Mas, ao mesmo tempo, continuamos a crescer, a colectar alimentos, a cozinhar, a comer, a comemorar e a festejar. Todos os anos, as incríveis imagens vencedoras agem como testemunhas da centralidade da comida em todas as culturas e em todos os povos do mundo”, acrescentou.

O fotógrafo português André Boto recebeu uma menção no Prémio Inovação (conquistado por Elisa Villa​) pela composição Vermelho. “A ideia era representar objectos fatiados que não costumam ser cortados, como uma mesa, um copo, uma colher e um garfo”, diz Boto. “Tudo nesta imagem foi cortado e pintado de vermelho antes da sessão. A composição final é como se uma faca tivesse atravessado todos os objectos, cortando-os ao meio.”

A exposição dos finalistas de 2023 estará patente na Royal Photographic Society, em Bristol, Inglaterra, de 20 de Maio a 11 de Junho.