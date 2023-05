Sporting quer ouvir os audios do VAR por causa do segundo golo do Benfica

O derby entre Sporting e Benfica de domingo, que terminou com um empate a dois golos, ainda segue fora do relvado. Em causa está o segundo golo do Benfica, que foi apontado sem que um fora de jogo do benfiquista Florentino tivesse sido sancionado pelo árbitro João Pinheiro. Nesta segunda-feira, o Sporting emitiu um comunicado reforçando o pedido para que se tornem públicas as comunicações entre a equipa de arbitragem e o VAR.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, tem defendido a necessidade de as comunicações entre os árbitros sejam conhecidas e nesta segunda-feira, o emblema "leonino" voltou a insistir nesta tecla.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD volta a reforçar a necessidade de serem conhecidos os áudios entre o VAR e as equipas de arbitragem. O jogo de ontem, frente ao SL Benfica, ficou marcado por uma decisão no final da partida onde a unanimidade da crítica afirmou que o golo do empate do adversário é irregular por bloqueio de um jogador 'encarnado' em fora de jogo ao capitão 'leonino'. Há, claramente, um erro técnico do VAR que não aplicou as leis de jogo, impedindo que a nossa equipa conquistasse os três pontos", lê-se no comunicado dos sportinguistas.

O clube de Alvalade avança mesmo como exemplo de boas práticas o que sucedeu em Inglaterra: "Apesar de a FIFA proibir a transmissão dos áudios em directo, em Inglaterra, na semana passada, o responsável máximo da arbitragem, o ex-árbitro Howard Webb, mostrou lances da jornada anterior e respectivos áudios na televisão, explicando as decisões do VAR e apostando numa maior transparência de todo o processo."