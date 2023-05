João Sousa e Frederico Silva com sortes diferentes no qualifying de Roland Garros

Tiveram sortes diferentes os dois tenistas portugueses que disputam a fase de qualificação do Torneio de Roland-Garros. Enquanto João Sousa somou a oitava derrota consecutiva no circuito, Frederico Ferreira Silva obteve uma vitória saborosa na sua terceira visita ao torneio francês do Grand Slam.

No court 15, Frederico Silva (225.º) venceu o italiano Lorenzo Giustino (267.º), por 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) e 6-1, mas só ao fim de duas horas e 54 minutos e depois de salvar dois match-points. Se no set inicial, em que recuperou de 2-5, não conseguiu evitar a derrota, já na segunda partida, o tenista das Caldas da Rainha anulou os dois match-points, quando serviu a 5-6 (15-40), No set decisivo, Silva sofreu um terceiro e último break, antes de ganhar seis jogos sucessivos.

“O jogo esteve muito apertado, não só por causa do resultado, mas porque ele teve essas oportunidades de fechar o encontro, só que consegui manter-me tranquilo e mantive o nível para levar a decisão para o tie-break”, começou por contar o tenista luso.

“O início foi complicado, não entrei bem, mas consegui ir subindo e ganhar o tie-break do segundo set. No terceiro, consegui simplificar e ser muito superior ao meu adversário”, afirmou Silva que terá como próximo adversário, na quarta-feira, o belga Zizou Bergs (131.º). Na ronda inicial, o 21.º tenista mais cotado do qualifying eliminou o norte-americano Steve Johnson (181.º), com um duplo 6-4.

Silva é agora o número dois português no ranking mundial, após a queda de João Sousa, para o 258.º posto – o pior ranking do vimaranense desde 2011. E o momento, já de si preocupante, acabou por ser assinalado com uma dura derrota, já que também Sousa desperdiçou um match-point no duelo com o argentino Santiago Rodríguez Taverna (237.º), com quem perdeu com os parciais de 6-2, 3-6 e 7-6 (10/8).

Sousa reagiu bem à perda do primeiro set e, tirando mais partido do serviço, dominou o segundo, em que não enfrentou qualquer break-point. No terceiro, mais equilibrado, Sousa fez o break para servir a 5-4, jogo em que dispôs do match-point. O antigo 28.º mundial teve ainda dois break-points no jogo seguinte e, no tie-break, recuperou de 3/7 para 7/7, antes de ceder os dois últimos pontos do jogo de desempate.

Sousa continua assim sem vencer um encontro no circuito desde que ganhou a ronda inicial do Millennium Estoril Open, a 4 de Abril e, ao contrário das 11 visitas anteriores, Sousa vai falhar o quadro principal de Roland-Garros.

O único português garantido na grelha final de singulares é Nuno Borges que, esta semana surge no 76.º lugar do ranking ATP. No quadro principal de pares está Francisco Cabral, que ocupa a 57.ª posição do ranking da variante, e fará dupla com o brasileiro Rafael Matos (38.º), com quem está a disputar o ATP 250 de Lyon.