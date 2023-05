A longa maturação da primeira vez: Corpos Cintilantes na Semana da Crítica

O primeiro filme de Inês Teixeira fala da estreia nos sentimentos, nas sensações, rimando com a virgindade de quem olha pela primeira vez. Mas fá-lo com a experiência de quem já viu.

Inês Teixeira tem 31 anos, formou-se pela Escola Superior de Teatro e Cinema em 2012, acaba de realizar, em 2023, mais de dez anos depois, o seu primeiro filme, a curta-metragem Corpos Cintilantes. Ganhou com ela uma presença no Festival de Cannes, secção Semana da Crítica, que a programou para esta segunda-feira. Neste enunciado objectivo de números e factos há-de descobrir-se a história, discretamente ali inscrita, da segurança, da determinação e do risco destes pouco mais de 23 minutos. Contam uma narrativa de esplendores e dúvidas iniciáticos, a estreia nos sentimentos, nas sensações, o que compõe uma rima perfeita com a virgindade de quem olha pela primeira vez. Mas fá-lo com a experiência de quem já viu.