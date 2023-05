João Almeida vai para o descanso no Giro a mostrar que está em forma

Mais um dia de Volta à Itália em bicicleta, mais um dia em que os principais candidatos à vitória jogaram à defesa. E isso abriu caminho a uma espectacular etapa em que, depois de 195km de subidas e descidas, a vitória se decidiu ao "sprint" entre três fugitivos. Foi literalmente uma corrida decidida nos últimos metros, em que Brandon McNulty (Emirates) se impôs a Ben Healy (Education) e a Marco Frigo (Israel).

Mais atrás, entre o grupo dos candidatos, João Almeida (Emirates) mostrou que está em boas condições para atacar a última semana do Giro. O ciclista português estava muito bem posicionado no início da última subida - curta, mas bem inclinada e com uma parte em empedrado - e nunca deixou que Primoz Roglic (Jumbo) e Geraint Thomas (Ineos) tivessem margem para atacar.

Assim, os três terminaram ao mesmo tempo, quase sete minutos depois de McNulty, ganhando algum tempo ao ainda camisola rosa Bruno Armirail (FDJ). O francês conseguiu segurar a liderança, mas a a sua vantagem diminuiu substancialmente: 1m08s para Thomas, 1m10s para Roglic e 1m30s para Almeida.

Esta foi mais uma etapa em que a fuga vingou. De um grupo inicial de 17, restaram três na frente após três contagens de montanha. Healy foi o primeiro a atacar e chegou a ter mais de 30 segundos de vantagem. McNulty conseguiu anular a fuga do irlandês, Frigo também conseguiu recolar e, à entrada para a última subida antes da chegada em Bérgamo, já estavam os três.

Frigo ficou um bocadinho para trás, mas, depois da subida, acelerou e deu a sensação de que poderia ser o primeiro a chegar à meta. Mas o norte-americano da Emirates e o irlandês da Israel responderam, e, no final, foi McNulty a triunfar na aceleração e chegar à sua primeira vitória em grandes voltas. No final, McNulty disse que a etapa era um objectivo, mas que agora é tempo de trabalhar para João Almeida.

"Na última subida, pensei que a minha corrida tinha acabado porque o Ben parecia muito forte. Consegui agarrar-me a ele e descansar um bocadinho nas partes planas. No final, foi uma questão de que tinha mais força para o último 'kick'. Estamos aqui pela classificação geral e com o objectivo de eu ganhar uma etapa. Isso já aconteceu e, agora, podemos estar concentrados só no João", disse o ciclista de 25 anos.

O Giro terá agora um dia de pausa, voltando na terça-feira com a 16.ª etapa, 203km entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, uma etapa com muita montanha que terminará com uma contagem de primeira categoria.