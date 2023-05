Farense junta-se ao Moreirense no regresso à I Liga

O Farense confirmou já neste domingo, no "sofá", o regresso à I Liga portuguesa de futebol, depois da "queda" em 2020-21, ao beneficiar do desaire caseiro do Estrela da Amadora face ao Nacional (0-1), na 33.ª jornada da II Liga.

Com a derrota do Estrela, culpa de um golo do colombiano Pipe Gómez, aos 81 minutos, os algarvios, que na sexta-feira venceram fora o Benfica B, por 0-1, garantiram o segundo lugar, ao ficarem com mais seis pontos (66 contra 60), a uma ronda do fim.

O Farense junta-se, assim, na subida ao campeão Moreirense, enquanto o conjunto comandado por Sérgio Vieira, terceiro, vai disputar o play-off de subida/manutenção com o Marítimo, 16.º da I Liga, em jogos marcados para 3 e 11 de Junho, o segundo no Funchal.

O Estrela da Amadora esteve pela última vez na I Liga em 2008-09, sendo entretanto extinto e refundado, enquanto o Marítimo está a cumprir a 38.ª época consecutiva entre os "grandes", desde a temporada 1985-86.

Quanto ao Nacional, manteve o 15.º lugar, garantindo que não será despromovido de forma directa, ao passar a somar 36 pontos, contra 34 da B SAD, que segue no 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, 32 do Trofense, 17.º e penúltimo, e 28 do lanterna-vermelha e já despromovido Sporting da Covilhã.