PAN: opositores da direcção pedem mais democracia interna

Delegados ao IX congresso do partido subiram ao palco para protestar por estarem fora na Mesa do Congresso

Os dois candidatos à liderança do PAN, Inês Sousa Real e Nelson Silva, já discursaram no na reunião magna Pessoas-Animais-Natureza a decorrer este sábado, em Matosinhos, debaixo de alguma contestação com alguns delegados da lista B, opositora da lista da actual porta-voz, a manifestarem o seu desagrado pelo facto de não estar ninguém da lista representada na Mesa do Congresso.

A interpelação à Mesa do Congresso a contestar o regimento do congresso acontece logo no arranque dos trabalhos com os delegados eleitos pela lista B a pedirem mais democracia interna.

Perante o burburinho que se levantou na sala, a presidente da Mesa do Congresso propôs a votação aclamativa do regulamento do congresso de braço no ar. Contas feitas, 89 delgados da lista A votaram a favor e 23 afectos à lista B votaram contra.

Momento depois, delegados da lista B voltaram a levantar o braço no ar e dizerem que queriam fazer uma declaração de voto para explicar que não estava em causa o sentido do regulamento do congresso, mas sim a presença de um elemento da oposição na Mesa do Congresso.

Na sessão de abertura, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN e recandidata a um segundo mandato, tinha feito um apelo, no final da sua intervenção, a “um debate elevado em nome das causas do partido.”

O IX Congresso do PAN arrancou este sábado, Matosinhos, com a eleição da mesa, que será presidida por Alexandra Reis Moreira, e com o discurso da porta-voz, que destacou "a diferença que o partido tem feito no panorama político português".

De acordo com a comissão organizadora do congresso, a lista A, a única candidata, contou com 71 votos, 20 brancos e oito nulos e os trabalhos passaram a ser conduzidos por Alexandra Reis Moreira, presidente da mesa.