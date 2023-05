Boavista adia entrada do Sp. Braga na Champions

Um golo de última hora do boavisteiro Yusupha (90+3') emendou o autogolo do companheiro Reggie Cannon (59') e estragou (1-1) a tarde do Sp. Braga, que estava prestes a encerrar a discussão do terceiro lugar e o respectivo acesso à Liga dos Campeões, mas teve de contentar-se com um ponto, insuficiente para tirar o Sporting da luta, ficando ainda arredado da corrida pelo segundo lugar com o FC Porto.

A três minutos de esgotar-se o tempo da partida da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, disputada no Estádio do Bessa, a história mudava: o acesso automático do Sp. Braga à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ficava adiado, embora o Sporting tenha ficado a cinco pontos com dois jogos por realizar.

No último jogo da temporada no Estádio do Bessa, o Boavista equipou-se a rigor para evocar os 120 anos de história, que completa a 1 de Agosto. Com Petit na bancada, a cumprir castigo, os "axadrezados" aproveitaram para homenagear o guarda-redes brasileiro Rafael Bracali, de 42 anos, que encerra a carreira de futebolista.

O ambiente era de festa, com o Boavista já sem um objectivo palpável, para além de vencer os últimos jogos e superar os números da primeira volta. A equipa da casa impôs-se, por isso, no início de jogo, obrigando o Sp. Braga a acautelar a terceira posição e o acesso à Champions sem correr riscos desnecessários.

Com o passar do tempo e sem grandes oportunidades de golo, o jogo evoluiu para uma segunda parte mais imprevisível. O Boavista até marcou (51') por Yusupha... Que estava adiantado e viu o lance anulado por posição irregular.

O Sp. Braga levou o aviso a sério e numa transição pela lateral direita, já com Álvaro Djaló em campo no lugar de Iuri Medeiros, o avançado espanhol cruzou para a área, onde Bracali desviou para o corpo de Cannon, que introduziu a bola na própria baliza quando surgia Abel Ruiz em condições de marcar.

Mas o resultado ainda não estava fechado. Yusupha tentou sempre e esteve na iminência de conseguir o empate aos 84 minutos, num cabeceamento sobre a linha de golo. Não foi à primeira, aconteceu menos de dez minutos volvidos, num remate sem preparação que ditou a igualdade final.