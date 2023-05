Misericórdia do Porto censura exposição no Centro Hospitalar Conde de Ferreira

Instalação alusiva ao passado esclavagista do patrono do hospital levou Misericórdia a mandar fechar um dos espaços da mostra Vento (A)mar, de dois artistas brasileiros radicados no Porto.

Inaugurada na sexta-feira à tarde no antigo panóptico do hospital Conde de Ferreira, a exposição Vento (A)mar, integrada na Bienal de Fotografia do Porto, estava aberta há cerca de meia hora quando uma das suas salas foi encerrada a mando do administrador executivo deste centro hospitalar tutelado pela Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), Ângelo Duarte, que não terá gostado de uma instalação alusiva ao inquestionável passado esclavagista do patrono do hospital.