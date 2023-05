A Sãozinha não corria com as outras meninas, não jogava à apanhada com medo de rasgar a bata e precisar da agulha que não tinha e, por causa disso, as irmãs descobrirem que ficara sem ela, tendo então nessa altura de se submeter ao CASTIGO IMPUTADO AOS ÍMPIOS E AOS PREVARICADORES, como dizia a irmã dos gritos, e que se aplica também, com igual severidade, ao desvalido e ao órfão. Imaginava a cena, ser levada pela orelha até junto da irmã dos gritos, como acontecera com a Maria do Rosário, menina um ano mais nova do que ela, que perdera o gancho e corrompera a pureza da sopa com uma madeixa do cabelo, impedida de passear durante duas semanas e recebido várias reguadas e ainda uma preleção sobre Santa Perpétua mártir, que pediu um gancho para prender o cabelo antes de ela própria conduzir a espada do algoz até à sua garganta, REPARE, MARIA DO ROSÁRIO, disse a irmã dos gritos, QUE ANTES DE MORRER, MESMO FACE À MORTE, SANTA PERPÉTUA NÃO DEIXOU OS CABELOS SOLTOS, À MERCÊ DOS CAPRICHOS DO DESTINO, ANTES MOSTROU PERANTE A CRUELDADE DOS MAUS QUE NADA RECEAVA E QUE ENTRAVA NO REINO COM A DIGNIDADE DE UMA SANTA.

