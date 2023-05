O Meu Amigo H. sobe ao palco do Centro Cultural Vila Flor

O político aproxima-se do microfone, o discurso inflama-se, o aplauso apoteótico emerge. Mas, para lá da cortina, nos bastidores, inverte-se o sentido, e o lugar é tomado pela traição, pela pequena intriga, pela disputa invisível pelo poder. É neste emaranhado que se move O Meu Amigo H., a nova peça da companhia Teatro Nacional 21, encenada por Cláudia Lucas Chéu e Albano Jerónimo, em estreia absoluta esta sexta-feira no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, às 21h30. Inspira-se no polémico texto My Friend Hitler, do autor japonês Yukio Mishima.

