Um dia mais curto no Giro e tudo na mesma

A etapa teve menos 120km do que o previsto e teve o colombiano Einer Rubio como vencedor. João Almeida mantém terceiro lugar e sem perder tempo para os dois primeiros.

Foi um dia mais curto do que o habitual na Volta a Itália em bicicleta. Eram para ser mais 199km, com chegada em altitude, mas a organização, devido ao mau tempo, decidiu retirar mais de 120km à 13.ª etapa, mantendo-lhe as duas principais subidas.

Era um dia para os trepadores e foi o que aconteceu, com o colombiano Einer Rubio (Movistar) a estrear-se com vitórias em grandes voltas, sendo ele emergir vencedor de uma longa fuga em que tinha Thibaut Pinot (FDJ) e Jefferson Cepeda (EF-Education) como companheiros.

E também foi um dia em que nada mexeu entre os cinco primeiros da classificação geral, todos integrados no mesmo grupo que chegou cerca de minuto e meio depois do vencedor. Geraint Thomas (Ineos) continua a ser o dono da camisola rosa, com mais dois segundos que Primoz Roglic (Jumbo) e mais 22s que o português João Almeida (Emirates).