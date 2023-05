Juntaram-se uma Missa, uma gruta e uma guitarra eléctrica...

O concerto começa com um filme etnográfico a preto e branco, Il Culto delle Pietre (Luigi di Gianni, 1967), que documenta a procissão anual à gruta onde viveu São Venâncio. Os habitantes de Raiano (L'Aquila, Abruzzo, no centro de Itália), que poderiam ser tomados por portugueses da mesma época, esfregam-se contra as paredes do antro, como no interior de uma relíquia, procurando que ele lhes comunique as qualidades protectoras e terapêuticas do eremita. O documentário, nesta ocasião, é despido da sua banda sonora original e revestido por um fundo sonoro de índole electrónica, de autoria do guitarrista experimental Manuel Mota. O ambiente é estranho, estático, soturno; mal se avistam os músicos por detrás da tela reticulada.

