João Almeida mantém lugar no pódio em etapa calma antes da alta montanha

Ciclista português seguiu no grupo do camisola rosa, que autorizou fuga sem consequências para os líderes.

O alemão Nico Denz (BORA) venceu (4h18m11s) esta quinta-feira, num sprint a três, a 12.ª etapa da Volta a Itália, um trajecto de 185 quilómetros, com duas subidas de média montanha, entre Bra e Rivoli, e chegada próxima de Turim. Denz bateu Toms Skujins (Trek) e Sebastian Berwick (Israel) sobre a meta, depois de uma fuga "patrocinada" pela etapa de amanhã, e que exigiu grande controlo por parte dos favoritos à vitória no Giro.

Na frente, o britânico Geraint Thomas (INEOS) e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo) tiveram um dia menos complicado do que o da véspera, com o português João Almeida (UAE) a controlar as movimentações dos rivais, tendo cortado a meta em 40.º lugar, 8m19s depois do vencedor.

As fugas que foram sendo autorizadas não tiveram consequências para os primeiros lugares da geral, com o grupo do líder do Giro a permitir uma vantagem que chegou aos nove minutos.

A perseguição ao quarteto de fugitivos foi feita por um grupo intermédio, que manteve uma diferença a rondar os três minutos. Mas com a chegada da última subida, no Colle Braida, de segunda categoria, Alessandro Tonelli acabou por desfazer o quarteto, deixando Toms Skujins, Nico Denz e Sebastian Berwick isolados na descida para os últimos 20 quilómetros.

A 13.ª etapa, 199 km entre Borgofranco d’Ivrea e Crans Montana, é extremamente exigente, com três contagens de primeira categoria, a última na meta a quase 1.500 metros de altitude.