O funeral musical do caçador, ou uma ironia de Cabrita no dia em que fez 49 anos

“Ao abrir os olhos senti o peso de mais um ano, e na casa vazia, ninguém com quem partilhar.” Podia ser uma frase melancólica, vinda de uma página de romance, mas é a constatação real de um músico que, no dia do seu 49.º aniversário, acordou mais tarde, “sozinho e depois de toda a família ter saído para os seus compromissos”, e acabou por compor uma música. “Neste misto de emoções, entre a alegria de mais uma volta ao sol, mas também alguma solidão e a inevitabilidade de aceitar este processo lento que é envelhecer, levantei-me da cama, deixei o sol de verão entrar pela casa, peguei no meu saxofone e escrevi este tema.”

O músico é o saxofonista João Cabrita e a música chama-se, apropriadamente, 49th birthday blues. Misto de lamento e de euforia, este instrumental ganhou vida num vídeo baseado numa ilustração do austríaco Moritz von Schwind (1804-1871), The Hunter’s Funeral Procession, onde animais em desfile fazem o funeral a um caçador. O videoclipe, realizado por Bartosz Stepnik (da COLA Animation), retoma essa ideia, pondo os animais a tocar vários instrumentos, como se o funeral, pungente e festivo, ocorresse nas ruas de Nova Orleães. Ao embalo da música, é assim uma outra reflexão “sobre a vida, a morte e a passagem do tempo”.

Com mais de três décadas de imersão na música, João Cabrita lançou o primeiro álbum a solo, Cabrita, em 2020, preparando-se agora para editar o segundo. Neste intervalo, assinou em parceria com Stereossauro “uma banda sonora imaginária” intitulada Cachorro Sem Dono (2022). Antes disso, vimo-lo integrado em grupos como os Sitiados, Despe e Siga, Kussondulola, os Assessores de Sérgio Godinho, Cacique’97, Virgem Suta, a Royal Orquestra das Caveiras dos Dead Combo ou os Cais do Sodré Funk Connection ou a acompanhar esporadicamente, entre outros, músicos como Zeca Baleiro, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Rui Veloso, Vitorino, Martinho da Vila, Cool Hipnoise, Paulo de Carvalho, Jorge Palma, Orelha Negra, Virgem Suta, D.A.M.A., Selma Uamusse e XWife. 49th birthday blues, que tem João Cabrita nos saxofones, programações e sintetizadores e Filipe Rocha na bateria e percussões, integrará o seu segundo álbum, a lançar pela Omnichord Records.