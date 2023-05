Ceramistas de Portugal e Espanha encontram-se em Reguengos de Monsaraz

A 27ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro vai reunir na freguesia alentejana de São Pedro do Corval dezenas de artistas.

Arranca nesta quinta-feira na freguesia de São Pedro do Corval, no concelho de Reguengos de Monsaraz, a 27ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro. Um evento que vai reunir 41 olarias e ceramistas daquela freguesia alentejana e de Salvatierra de los Barros, da província espanhola de Badajoz.

A freguesia de São Pedro do Corval não é escolhida por acaso para receber o evento. É lá que está instalado o Centro Oleiro e a Casa do Barro, com 21 artistas em actividade, que vão mostrar o seu trabalho aos visitantes juntamente com mais nove artistas da vizinha Espanha.

A estes juntam-se ainda até domingo ceramistas de Assafora, Arrancada do Vouga, Mourão, Loures, Galegos Santa Maria, Montemor-o-Novo, Guimarães, Barcelos, Agualva-Cacém, Torres Vedras, São Bartolomeu de Messines, Galegos São Martinho, Vila Nova de Milfontes, São Martinho do Bispo, Baixa da Banheira, Queluz e São Marcos do Campo.

“A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é uma homenagem viva à arte da olaria através de exposições, demonstrações ao vivo, jornadas ibéricas e música tradicional, pretendendo-se valorizar a olaria, chamar a atenção para o seu valor artesanal e artístico e apontar estratégias para o seu desenvolvimento económico e profissional. Este evento transfronteiriço é organizado em anos alternados em cada município”, é escrito num comunicado enviado à comunicação social.

Na sexta-feira serão realizadas oficinas de olaria para os alunos do ensino básico de Salvatierra de los Barros e de São Pedro do Corval. Já no sábado terão lugar as Jornadas Ibéricas de Olaria e Cerâmica, com intervenções de artistas, especialistas e historiadores dos dois países.

Os visitantes podem ainda assistir a diversos espectáculos musicais, nomeadamente de cante alentejano e flamenco, exposições e participar nas diversas caminhadas agendadas.

Segundo a organização, O Centro Oleiro de S. Pedro do Corval é considerado o maior de Portugal em que os artistas continuam a pintar os motivos típicos do Alentejo, como por exemplo o pastor, a apanha da azeitona e a vindima. “Por entre potes, rodas de oleiros e fornos descobrem-se peças utilitárias tradicionais, de quando o barro se moldava às necessidades dos trabalhos dos campos e das vidas humildes no Alentejo”, diz o comunicado da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Ainda segundo o texto, no concelho de Reguengos de Monsaraz foram encontrados vestígios de olaria desde os tempos pré-históricos, “como por exemplo fragmentos de peças e depósitos de argilas com características para a actividade. Em 1276, D. Afonso III, no foral Afonsino de Monsaraz, reconhece privilégios aos oleiros do seu termo, que poderiam assim ter livremente fornos de olaria".